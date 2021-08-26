Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи отреагировал на новости о том, что клуб получил новое предложение от «Реала» по трансфера нападающего Килиана Мбаппе.

«Мы четко озвучили свою позицию. И она не изменилась. Не хочу повторяться по многу раз. Вы и так уже все слышали», — цитирует Аль-Хелайфи L'Equipe.

Ранее появилась информация, что «Реал» готов заплатить за 22-летнего француза 170 миллионов евро (плюс бонусы). Но «ПСЖ» хочет получить 230 миллионов.