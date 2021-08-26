Президент «ПСЖ» — о трансфере Мбаппе: «Мы четко озвучили свою позицию»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи отреагировал на новости о том, что клуб получил новое предложение от «Реала» по трансфера нападающего Килиана Мбаппе.
«Мы четко озвучили свою позицию. И она не изменилась. Не хочу повторяться по многу раз. Вы и так уже все слышали», — цитирует Аль-Хелайфи L'Equipe.
Ранее появилась информация, что «Реал» готов заплатить за 22-летнего француза 170 миллионов евро (плюс бонусы). Но «ПСЖ» хочет получить 230 миллионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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