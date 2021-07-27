«ПСЖ» и «Севилья» сыграли вничью в товарищеском матче
23:27
В товарищеском матче «ПСЖ» и «Севилья» сыграли вничью (2:2).
В составе парижского клуба голы забивали Мауро Икарди и Кенни Нагера. У «Севильи» забивали Иван Ракитич (с пенальти) и Оскар Родригес.
Товарищеский матч
«ПСЖ» (Франция) — «Севилья» (Испания) — 2:2 (0:1)
Голы: Икарди, 48, Нагера, 88 — Ракитич, 40, с пенальти, Оскар Родригес, 62
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