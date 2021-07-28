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Мамаду Сако стал игроком «Монпелье»

01:09

«Монпелье» объявил о подписании защитника Мамаду Сако. 31-летний француз подписал трехлетнее соглашение. За новую команду он будет играть под номером 3.

Последние 8 лет защитник играл в АПЛ: сначала за «Ливерпуль», а затем — за «Кристал Пэлас». 1 июля у него закончился срок действия контракта и он стал свободным агентом.

В сезоне-2020/21 Сако сыграл всего в семи матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

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Евгений Козинов все материалы автора

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