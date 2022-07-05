«ПСЖ» сегодня проведет пресс-конференцию, на которой может объявить о назначении Гальтье главным тренером
«ПСЖ» сегодня может объявить о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером команды, сообщает France24.
Как утверждает источник, на сегодняшний день парижане запланировали пресс-конференцию на стадионе команды «Парк де Пренс», которая начнется в 14.00 по местному времени (15.00 мск). На мероприятии могут подтвердить, что Гальтье возглавит команду.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» подпишет контракт с 55-летним французским специалистом на 2 года.
Предыдущим клубом Гальтье была «Ницца», которую он возглавлял с июля 2021 года по июнь 2022 года.
Нынешним главным тренером «ПСЖ» является Маурисио Почеттино, который работает с командой с января 2021 года.
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13
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14
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15
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
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