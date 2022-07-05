«ПСЖ» сегодня проведет пресс-конференцию, на которой может объявить о назначении Гальтье главным тренером

«ПСЖ» сегодня может объявить о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером команды, сообщает France24.

Как утверждает источник, на сегодняшний день парижане запланировали пресс-конференцию на стадионе команды «Парк де Пренс», которая начнется в 14.00 по местному времени (15.00 мск). На мероприятии могут подтвердить, что Гальтье возглавит команду.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» подпишет контракт с 55-летним французским специалистом на 2 года.

Предыдущим клубом Гальтье была «Ницца», которую он возглавлял с июля 2021 года по июнь 2022 года.

Нынешним главным тренером «ПСЖ» является Маурисио Почеттино, который работает с командой с января 2021 года.