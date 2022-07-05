Вратарь «Ноттингем Форест» Самба хочет перейти в «Ланс»

Вратарь «Ноттингем Форест» Брайс Самба близок к переходу в «Ланс», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 28-летний конголезец отклонил новое контрактное предложение от английского клуба, поскольку не чувствует, что важен для команды. «Ланс» может подписать голкипера за 4 миллиона фунтов.

Ранее «Ноттингем Форест» арендовал у «Манчестер Юнайтед» вратаря Дина Хендерсона до конца сезона-2022/23.

Самба выступает за «Ноттингем Форест» с августа 2019 года. В прошлом сезоне он пропустил 39 голов в 43 матчах за команду, отыграв 16 встреч на ноль.