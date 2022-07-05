Вратарь «Ноттингем Форест» Самба хочет перейти в «Ланс»
Вратарь «Ноттингем Форест» Брайс Самба близок к переходу в «Ланс», сообщает Daily Mail.
По информации источника, 28-летний конголезец отклонил новое контрактное предложение от английского клуба, поскольку не чувствует, что важен для команды. «Ланс» может подписать голкипера за 4 миллиона фунтов.
Ранее «Ноттингем Форест» арендовал у «Манчестер Юнайтед» вратаря Дина Хендерсона до конца сезона-2022/23.
Самба выступает за «Ноттингем Форест» с августа 2019 года. В прошлом сезоне он пропустил 39 голов в 43 матчах за команду, отыграв 16 встреч на ноль.
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|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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