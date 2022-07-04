«ПСЖ» заплатит 50 миллионов евро за нападающего «Сассуоло»

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка перейдет в «ПСЖ». Клубы близки к договоренности по трансферу, сообщает Le Parisien.

Сумма сделки составит 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» включился в борьбу за 23-летнего нападающего «Сассуоло».

В сезоне-2021/22 Скамакка сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну говую передачу. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.