«ПСЖ» решил расстаться с Кимпембе

Защитник сборной Франции и «ПСЖ» Преснел Кимпембе летом может покинуть парижский клуб, сообщает Fichajes.

По данным источника, руководство клуба недовольно уровнем игры защитника в нынешнем сезоне. В этом сезоне 27-летний игрок провел 11 матчей в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями.

Кимпембе играет в составе «ПСЖ» с июня 2015 года. Его соглашение рассчитано до лета 2024 года.