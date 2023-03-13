5 игроков «ПСЖ» могут летом покинуть клуб из-за ФФП

Карлос Солер, Ренату Саншеш, Фабиан Руис, Хуан Бернат и Уго Экитике могут покинуть «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

Потенциальные трансферы связаны с необходимостью «ПСЖ» сокращать разницу между доходами и расходами клуба ради того, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей. Примечательно, что все 5 футболистов присоединились к парижанам прошлым летом.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1 после 27 туров. В активе команды Кристофа Гальтье 66 очков. Она на 10 баллов опережает «Марсель», идущий вторым. Кроме того, парижане вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» в 1/8 финала (0:1, 0:2).