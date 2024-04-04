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Гол Мбаппе вывел «ПСЖ» в финал Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 апреля. ПСЖ - Ренн - 1:0.
Фото Reuters

«ПСЖ» переиграл «Ренн» в полуфинале Кубка Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».

На 37-й минуте встречи Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Однако спустя 3 минуты он забил с игры. Его мяч стал единственным в этой встрече.

В финале «ПСЖ» встретится с «Лионом», который во вторник разгромил «Валансьен».

Франция. Кубок. 1/2 финала
03 апр, 22:10. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Ренн
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/highest/
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
0
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«ПСЖ» — «Ренн»: смотреть трансляцию матча Кубка Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 18 8 1 64-23 62
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 27 10 9 8 40-30 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
15
 Гавр 27 6 9 12 26-35 27
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
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34 тур
5.04 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 - : -
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
7.04 14:00
Брест – Метц
 - : -
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 - : -
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
7.04 18:05
Монако – Ренн
 - : -
7.04 21:45
Нант – Лион
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 8
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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
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