Гол Мбаппе вывел «ПСЖ» в финал Кубка Франции

«ПСЖ» переиграл «Ренн» в полуфинале Кубка Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».

На 37-й минуте встречи Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Однако спустя 3 минуты он забил с игры. Его мяч стал единственным в этой встрече.

В финале «ПСЖ» встретится с «Лионом», который во вторник разгромил «Валансьен».