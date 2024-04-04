Гол Мбаппе вывел «ПСЖ» в финал Кубка Франции
«ПСЖ» переиграл «Ренн» в полуфинале Кубка Франции — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс».
На 37-й минуте встречи Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Однако спустя 3 минуты он забил с игры. Его мяч стал единственным в этой встрече.
В финале «ПСЖ» встретится с «Лионом», который во вторник разгромил «Валансьен».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|18
|8
|1
|64-23
|62
|
2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37-20
|50
|
3
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39-24
|46
|
5
|Ницца
|27
|12
|7
|8
|28-22
|43
|
6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Марсель
|27
|10
|9
|8
|40-30
|39
|
8
|Ренн
|27
|10
|9
|8
|40-33
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|27
|8
|8
|11
|32-36
|32
|
12
|Страсбур
|27
|8
|8
|11
|30-39
|32
|
13
|Монпелье
|27
|7
|9
|11
|33-40
|30
|
14
|Нант
|27
|8
|4
|15
|26-42
|28
|
15
|Гавр
|27
|6
|9
|12
|26-35
|27
|
16
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|27
|4
|8
|15
|19-46
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|6.04
|18:00
|
Ланс – Гавр
|- : -
|6.04
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|- : -
|7.04
|14:00
|
Брест – Метц
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|7.04
|16:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|7.04
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|7.04
|18:05
|
Монако – Ренн
|- : -
|7.04
|21:45
|
Нант – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|16
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
Новости