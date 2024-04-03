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Сегодня, 21:10

«ПСЖ» — «Ренн»: смотреть трансляцию матча Кубка Франции

«ПСЖ» сыграет с «Ренном» в полуфинале Кубка Франции 3 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе (ФК «ПСЖ»).
Фото Reuters

«ПСЖ» на своем поле примет «Ренн» в матче 1/2 финала Кубка Франции в среду, 3 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «ПСЖ» — «Ренн» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире встречу покажут на телеканале «СТАРТ» по платной подписке. Начнется эфир в 22.00 мск. Также игра будет доступна на платной онлайн-платформе Okko Спорт.

Прогноз и ставки на матч читайте в нашем материале.

Франция. Кубок. 1/2 финала
03 апр, 22:10. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ренн

Кубок Франции: турнирная таблица в актуальном виде и результаты доступны на нашем сайте в разделе лиги

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
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Головин вошел в тройку самых дорогих игроков с постсоветского пространства
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 18 8 1 64-23 62
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 27 10 9 8 40-30 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
15
 Гавр 27 6 9 12 26-35 27
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 - : -
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
7.04 14:00
Брест – Метц
 - : -
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 - : -
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
7.04 18:05
Монако – Ренн
 - : -
7.04 21:45
Нант – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 16 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
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