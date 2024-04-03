«ПСЖ» на своем поле примет «Ренн» в матче 1/2 финала Кубка Франции в среду, 3 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «ПСЖ» — «Ренн» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире встречу покажут на телеканале «СТАРТ» по платной подписке. Начнется эфир в 22.00 мск. Также игра будет доступна на платной онлайн-платформе Okko Спорт.

Прогноз и ставки на матч читайте в нашем материале.

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