Головин и Месси сравнялись по стоимости по версии Transfermarkt
Стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина, согласно оценке портала Transfermarkt, сравнялась со стоимостью форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.
Портал оценивает обоих футболистов в 30 миллионов евро. Это наибольшая стоимость 27-летнего россиянина за карьеру и наименьшая для 36-летнего аргентинца с 2006 года.
В текущем сезоне Головин провел за монегасков 26 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
В активе Месси пять забитых мячей и две голевые передачи в 5 играх нынешнего сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|18
|8
|1
|64-23
|62
|
2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37-20
|50
|
3
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39-24
|46
|
5
|Ницца
|27
|12
|7
|8
|28-22
|43
|
6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Марсель
|27
|10
|9
|8
|40-30
|39
|
8
|Ренн
|27
|10
|9
|8
|40-33
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|27
|8
|8
|11
|32-36
|32
|
12
|Страсбур
|27
|8
|8
|11
|30-39
|32
|
13
|Монпелье
|27
|7
|9
|11
|33-40
|30
|
14
|Нант
|27
|8
|4
|15
|26-42
|28
|
15
|Гавр
|27
|6
|9
|12
|26-35
|27
|
16
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|27
|4
|8
|15
|19-46
|20
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|6.04
|18:00
|
Ланс – Гавр
|- : -
|6.04
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|- : -
|7.04
|14:00
|
Брест – Метц
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|7.04
|16:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|7.04
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|7.04
|18:05
|
Монако – Ренн
|- : -
|7.04
|21:45
|
Нант – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|16
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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