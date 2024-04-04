Головин и Месси сравнялись по стоимости по версии Transfermarkt

Стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина, согласно оценке портала Transfermarkt, сравнялась со стоимостью форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

Портал оценивает обоих футболистов в 30 миллионов евро. Это наибольшая стоимость 27-летнего россиянина за карьеру и наименьшая для 36-летнего аргентинца с 2006 года.

В текущем сезоне Головин провел за монегасков 26 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

В активе Месси пять забитых мячей и две голевые передачи в 5 играх нынешнего сезона.