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2 апреля, 23:38

«Лион» разгромил «Валансьен» и вышел в финал Кубка Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лион» — «Валансьен».
Фото AFP

«Лион» дома с крупным счетом обыграл «Валансьен» в полуфинале Кубка Франции — 3:0.

Дубль за хозяев оформил Александр Ляказетт. 32-летний форвард реализовал пенальти на 51-й минуте и забил с игры на 57-й. Еще один мяч на 75-й минуте записал на свой счет Гифт Орбан.

«Лион» стал первым финалистом Кубка Франции. В другой полуфинальной паре сыграют «ПСЖ» и «Ренн». Матч пройдет 3 апреля. Начало — в 22.10 по московскому времени.

Франция. Кубок. 1/2 финала
02 апр, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:0
Валансьен

Источник: Сетка Кубка Франции
Футбол
ФК Валансьен
ФК Лион
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 18 8 1 64-23 62
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 27 10 9 8 40-30 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
15
 Гавр 27 6 9 12 26-35 27
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 - : -
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
7.04 14:00
Брест – Метц
 - : -
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 - : -
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
7.04 18:05
Монако – Ренн
 - : -
7.04 21:45
Нант – Лион
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 16 2 5
Эльбасан Рашани

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 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

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