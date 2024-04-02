«Лион» разгромил «Валансьен» и вышел в финал Кубка Франции

«Лион» дома с крупным счетом обыграл «Валансьен» в полуфинале Кубка Франции — 3:0.

Дубль за хозяев оформил Александр Ляказетт. 32-летний форвард реализовал пенальти на 51-й минуте и забил с игры на 57-й. Еще один мяч на 75-й минуте записал на свой счет Гифт Орбан.

«Лион» стал первым финалистом Кубка Франции. В другой полуфинальной паре сыграют «ПСЖ» и «Ренн». Матч пройдет 3 апреля. Начало — в 22.10 по московскому времени.