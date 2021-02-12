«ПСЖ» проявляет интерес к Кунде

«ПСЖ» интересуется защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает AS.

По информации источника, парижский клуб поборется за 22-летнего француза с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и «Барселоной». Сообщается, что сумма трансфера футболиста может составить 80 миллионов евро

В сезоне-2020/21 Кунде провел 30 матчей за «Севилью», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.