«ПСЖ» проявляет интерес к Кунде
06:15
«ПСЖ» интересуется защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает AS.
По информации источника, парижский клуб поборется за 22-летнего француза с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и «Барселоной». Сообщается, что сумма трансфера футболиста может составить 80 миллионов евро
В сезоне-2020/21 Кунде провел 30 матчей за «Севилью», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/02/11/primera/1613001943_010741.html?autoplay=1
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