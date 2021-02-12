Бьельса выступил в суде: он требует у «Лилля» 19 миллионов за увольнение в 2017 году

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса выступил в суде по делу против своего бывшего клуба «Лилля», сообщает GFFN. Аргентинец дал показания по видеоконференции. Он требует у «Лилля» более 19 миллионов евро за неправомерное, как ему кажется, увольнение в 2017 году.

15 декабря 2017 года «Лилль» уволил Бьельсу с поста главного тренера за «серьезные ошибки»: команда занимала место рядом с зоной вылета. Бьельса требует от «Лилля» 18 872 958 евро за «необоснованное и неправомерное нарушение трудового договора», 129 138 евро в качестве репутационного ущерба, а также 30 тысяч евро в качестве дополнительного ущерба.

Если суд удовлетворит иск, то это будет второй по величине компенсацией за увольнение после 22 миллионов евро, которые выплатил «ПСЖ» за увольнение Лорана Блана.

Проблема дела заключается в том, что Бьельса по сути подписал два контракта: один был заключен 14 февраля 2017 года с компанией Victory Soccer, принадлежащей бывшему владельцу «Лилля» Жерару Лопесу. Соглашение предусматривало «золотой парашют», позволяющий Бьельсе получить все вознаграждение по контракту в случае досрочного увольнения.

Другой же контракт был заключен 1 июля 2017 года, и именно он был доставлен в распоряжение «Лилля». В нем упоминания о компенсациях не было.

При этом в «Лилле» также отмечают, что увольнение Бьельсы было оправданным, поскольку он отказался выполнять данные ему инструкции, занял «демонстративную позицию неповиновения и неуважения к президенту и гендиректору клуба». Кроме того, он якобы оскорблял некоторых сотрудниковл клуба и вел себя агрессивно.