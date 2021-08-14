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«ПСЖ» проведет новую презентацию Месси перед матчем против «Страсбура»

19:30
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«ПСЖ» проведет новую презентацию нападающего Лионеля Месси перед матчем 2-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

При этом аргентинец не попал в заявку на эту встречу и не сможет принять участие в матче.

Матч ПСЖ — «Страсбург» состоится 14 августа. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс». Начало игры — в 22.00 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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