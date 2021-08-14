«ПСЖ» проведет новую презентацию Месси перед матчем против «Страсбура»

«ПСЖ» проведет новую презентацию нападающего Лионеля Месси перед матчем 2-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

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Follow the pre-game ahead of #PSGRCSA LIVE from 7:10pm CET from the Parc des Princes on #PSGtv ? — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 14, 2021

При этом аргентинец не попал в заявку на эту встречу и не сможет принять участие в матче.

Матч ПСЖ — «Страсбург» состоится 14 августа. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс». Начало игры — в 22.00 (мск).