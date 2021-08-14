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Ди Мария — о Месси: «Никогда не видел никого подобного ему»

14:37
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария высказался о новичке клуба Лионеле Месси.

«Месси из другого мира. Можно бросить ему камень, и он его тоже обработает, будто бы это ничего ему не стоит. Он думает на шаг вперед остальных.

Никогда не видел никого подобного ему. Я играл с Роналду, Неймаром, Мбаппе, Руни, ван Перси, Ибрагимовичем, Бензема, Бэйлом и не видел ничего подобного.

Теперь играю с ним и в сборной Аргентины, и в «ПСЖ». Лео уникален», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинца. «ПСЖ» объявил о переходе Месси 10 августа. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Дополнительная информация:

https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/di-maria-seleccion-argentina-id364356.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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