«ПСЖ» продолжает вести переговоры о продлении контракта с Мбаппе

«ПСЖ» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим команды Килианом Мбаппе, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, 23-летний француз примет решение относительно своего будущего после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Отмечается, что между нападающим и мадридским клубом нет устного соглашения и предварительных договоренностей о контракте.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 15 мячей и отдал 15 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ».