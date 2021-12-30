«ПСЖ» продолжает вести переговоры о продлении контракта с Мбаппе
13:33
«ПСЖ» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим команды Килианом Мбаппе, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, 23-летний француз примет решение относительно своего будущего после матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Отмечается, что между нападающим и мадридским клубом нет устного соглашения и предварительных договоренностей о контракте.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 15 мячей и отдал 15 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/hadrien_grenier/status/1476339352095576068
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