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Льорис может продолжить карьеру в «Ницце»

11:58
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Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис может продолжить карьеру в «Ницце», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский клуб хочет подписать 35-летнего футболиста летом в качестве свободного агента. Сам игрок готов вернуться в «Ниццу», воспитанником которой он является.

В сезоне-2021/22 Льорис провел 19 матчей за «Тоттенхэм» и пропустил 23 мяча, отыграв 7 встреч на ноль. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.footmercato.net/a1970279864222315213-logc-nice-veut-rapatrier-hugo-lloris

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Иван Торопцев все материалы автора

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