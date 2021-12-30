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19 игроков «Анже» заразились коронавирусом

15:55
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«Анже» обратился к лиге 1 с просьбой перенести матч 20-го тура с «Сент-Этьеном».

Как сообщается на официальном сайте французского клуба, 19 игроков из 30, включенных в заявку на сезон, заразились коронавирусом. При этом 10 из них не смогут сыграть до 10 января.

На данный момент игроки «Сент-Этьена» находятся в отпуске. Встреча с «Сент-Этьеном» запланирована на 9 января.

После 19 туров лиги 1 «Анже» набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 12 баллами располагается на последней позиции.

Франция. Лига 1. 20-й тур
09 янв, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Сент-Этьен

Дополнительная информация:

https://www.angers-sco.fr/communique-angers-sco-demande-le-report-de-son-match-face-a-saint-etienne/

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Карен Саркисян все материалы автора

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