19 игроков «Анже» заразились коронавирусом

«Анже» обратился к лиге 1 с просьбой перенести матч 20-го тура с «Сент-Этьеном».

Как сообщается на официальном сайте французского клуба, 19 игроков из 30, включенных в заявку на сезон, заразились коронавирусом. При этом 10 из них не смогут сыграть до 10 января.

На данный момент игроки «Сент-Этьена» находятся в отпуске. Встреча с «Сент-Этьеном» запланирована на 9 января.

После 19 туров лиги 1 «Анже» набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 12 баллами располагается на последней позиции.