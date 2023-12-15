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«ПСЖ» продлит контракт с Заиром-Эмери на пять лет

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Уоррен Заир-Эмери.
Фото Reuters

«ПСЖ» продлит контракт с полузащитником Уорреном Заиром-Эмери, сообщает журналист Николо Скира.

Парижский клуб собирается подписать с футболистом новое соглашение, рассчитанное на пять лет. Контракт должен будет вступить в силу в марте 2024 года, когда игроку исполнится 18 лет.

Заир-Эмери — воспитанник «ПСЖ». В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за команду.

Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Уоррен Заир-Эмери
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
7
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
8
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
11
 Гавр 15 3 7 5 13-17 16
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
17
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
18
 Лион 15 2 4 9 14-27 10
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34 тур
15.12 23:00
Монако – Лион
 - : -
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 - : -
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 - : -
17.12 15:00
Нант – Брест
 - : -
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 - : -
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 - : -
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 - : -
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
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Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
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Марсель

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Флориан Сотока

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