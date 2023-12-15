«ПСЖ» продлит контракт с Заиром-Эмери на пять лет

«ПСЖ» продлит контракт с полузащитником Уорреном Заиром-Эмери, сообщает журналист Николо Скира.

Парижский клуб собирается подписать с футболистом новое соглашение, рассчитанное на пять лет. Контракт должен будет вступить в силу в марте 2024 года, когда игроку исполнится 18 лет.

Заир-Эмери — воспитанник «ПСЖ». В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за команду.

Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.