Кьеллини назвал Доннарумму главным итальянским футболистом на данный момент

Бывший игрок «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поддержал голкипера Джанлуиджи Доннарумму, которого критикуют за его нестабильные выступления в «ПСЖ».

«Доннарумма сегодня — главный итальянский игрок. Единственный, у которого есть потенциал стать суперигроком. Но ему нелегко в Париже, очевидно», — цитирует Кьеллини ITASportPress.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В этом сезоне 24-летний футболист провел 14 матчей, в 9 из которых не пропустил ни одного мяча.