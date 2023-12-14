Кьеллини назвал Доннарумму главным итальянским футболистом на данный момент
Бывший игрок «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поддержал голкипера Джанлуиджи Доннарумму, которого критикуют за его нестабильные выступления в «ПСЖ».
«Доннарумма сегодня — главный итальянский игрок. Единственный, у которого есть потенциал стать суперигроком. Но ему нелегко в Париже, очевидно», — цитирует Кьеллини ITASportPress.
Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В этом сезоне 24-летний футболист провел 14 матчей, в 9 из которых не пропустил ни одного мяча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|11
|3
|1
|38-12
|36
|
2
|Ницца
|15
|9
|5
|1
|16-6
|32
|
3
|Монако
|15
|9
|3
|3
|31-20
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|19-11
|27
|
5
|Брест
|15
|7
|4
|4
|19-15
|25
|
6
|Марсель
|15
|6
|5
|4
|22-16
|23
|
7
|Ланс
|15
|6
|5
|4
|19-15
|23
|
8
|Реймс
|15
|7
|2
|6
|21-21
|23
|
9
|Нант
|15
|5
|3
|7
|19-25
|18
|
10
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
11
|Гавр
|15
|3
|7
|5
|13-17
|16
|
12
|Метц
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|
13
|Ренн
|15
|3
|6
|6
|20-21
|15
|
14
|Монпелье
|15
|3
|6
|6
|17-20
|15
|
15
|Тулуза
|15
|2
|7
|6
|14-21
|13
|
16
|Лорьян
|15
|2
|6
|7
|20-29
|12
|
17
|Клермон Фут
|15
|2
|5
|8
|9-21
|11
|
18
|Лион
|15
|2
|4
|9
|14-27
|10
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.12
|23:00
|
Монако – Лион
|- : -
|16.12
|19:00
|
Гавр – Ницца
|- : -
|16.12
|23:00
|
Ланс – Реймс
|- : -
|17.12
|15:00
|
Нант – Брест
|- : -
|17.12
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|17.12
|17:00
|
Метц – Монпелье
|- : -
|17.12
|17:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|17.12
|19:05
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|12
|1
|4
|
|
Вармед Омари
Ренн
|12
|1
|3
|
|
Александру
Лилль
|13
|1
|3
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