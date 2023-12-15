Семин о признании Головина лучшим игроком России: «Саша вне сомнений — номер один»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» голосование за звание лучшего футболиста России, по итогам которого победил полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Думаю, Саша вне сомнений — номер один. Он очень успешно играет в европейском чемпионате. Все закономерно. Никого бы другого я бы и не назвал, только Головина», — сказал Семин «СЭ».

В голосовании хавбек «Монако» набрал 232 балла, у Чалова — 94. Третьим в общем зачете стал спартаковец Квинси Промес (84). Вендел из «Зенита» — четвертый (82), а Джон Кордоба из «Краснодара» — пятый (60).

В этом году Головин забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако», установил личный рекорд результативности за год — в 2019-м он отличился восемь раз и трижды подряд признавался болельщиками лучшим игроком месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) в своем клубе.