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«ПСЖ» продал почти миллион футболок с фамилией Месси после его трансфера

21:59
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«ПСЖ» продал почти миллион футболок с фамилией нападающего Лионеля Месси после его трансфера из «Барселоны», который состоялся летом 2021 года, сообщает Goal.com.

«Месси — отличный актив, — сказал директор парижского клуба по спонсорским сделкам Марк Армстронг. — С коммерческой точки зрения влияние Лионеля невероятно. Думаю, что в 2020 году мы продали больше футболок, чем любой другой клуб. В 2021 году показатели еще лучше. Спрос на футболки вырос как минимум на 30-40%. Если бы мы могли выпускать еще больше футболок, то продали бы еще больше».

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец провел 15 матчей за «ПСЖ», забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/messi-psg-shirt-sales-sponsorship-social-media/blt58386af5f29fed5b

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Карен Саркисян все материалы автора

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