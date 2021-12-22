«ПСЖ» продал почти миллион футболок с фамилией Месси после его трансфера

«ПСЖ» продал почти миллион футболок с фамилией нападающего Лионеля Месси после его трансфера из «Барселоны», который состоялся летом 2021 года, сообщает Goal.com.

«Месси — отличный актив, — сказал директор парижского клуба по спонсорским сделкам Марк Армстронг. — С коммерческой точки зрения влияние Лионеля невероятно. Думаю, что в 2020 году мы продали больше футболок, чем любой другой клуб. В 2021 году показатели еще лучше. Спрос на футболки вырос как минимум на 30-40%. Если бы мы могли выпускать еще больше футболок, то продали бы еще больше».

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец провел 15 матчей за «ПСЖ», забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.