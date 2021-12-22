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Головин не попал в состав «Монако» на матч с «Ренном»

22:11
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матча 19-го тура чемпионата Франции против «Ренна». Он не попал в заявку на игру.

Отметим, что россиянин был в первоначальной общей заявке на матч, но в итоге не попал даже в число запасных.

19 декабря «Монако» в матче 1/32 Кубка Франции победило «Ред Стар 93» со счетом 2:0. Российский полузащитник Александр Головин был заменен после первого тайма.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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