«ПСЖ» объявил состав на матч 19-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном».

В заявку из 22 игроков вошли нападающий Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.

Un groupe de 2??2?? joueurs pour le d?placement ? Lorient ! ??#FCLPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 22, 2021

Также парижский клуб сообщил о том, что положительный тест на коронавирус сдали защитник Тило Керера и полузащитник Эрика-Джуниора Эбимбе.

Встреча «ПСЖ» с «Лорьяном» состоится сегодня, 22 декабря. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.