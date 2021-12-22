Месси и Рамос — в заявке «ПСЖ» на матч с «Лорьяном»
21:21
«ПСЖ» объявил состав на матч 19-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном».
В заявку из 22 игроков вошли нападающий Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.
Также парижский клуб сообщил о том, что положительный тест на коронавирус сдали защитник Тило Керера и полузащитник Эрика-Джуниора Эбимбе.
Встреча «ПСЖ» с «Лорьяном» состоится сегодня, 22 декабря. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/groupe-lorient-paris-saint-germain-ligue-1-2021-2022
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