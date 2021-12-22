Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Месси и Рамос — в заявке «ПСЖ» на матч с «Лорьяном»

21:21
Теги:

«ПСЖ» объявил состав на матч 19-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном».

В заявку из 22 игроков вошли нападающий Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.

Также парижский клуб сообщил о том, что положительный тест на коронавирус сдали защитник Тило Керера и полузащитник Эрика-Джуниора Эбимбе.

Встреча «ПСЖ» с «Лорьяном» состоится сегодня, 22 декабря. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 19-й тур
22 дек, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
ПСЖ

Дополнительная информация:

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/groupe-lorient-paris-saint-germain-ligue-1-2021-2022

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Опубликовано видео допроса задержанного за избиение фигуриста Соловьева
0
Реклама