«ПСЖ» прервал переговоры с «Лионом» по Баркола

«ПСЖ» отказался от продолжения переговоров с «Лионом» по поводу нападающего Брадли Баркола. Чемпионы Франции готовы были заплатить более 30 миллионов евро.

По информации журналиста Танзи Лоика, в парижском клубе недовольны, что лионцы меняют цену на 20-летнего француза каждый день. Переговоры не возобновятся, если не будет изменений со стороны «Лиона».

Действующий контракт Барскола с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 вингер провел 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.