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Сегодня, 02:25

«ПСЖ» прервал переговоры с «Лионом» по Баркола

Евгений Козинов
Корреспондент
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«ПСЖ» отказался от продолжения переговоров с «Лионом» по поводу нападающего Брадли Баркола. Чемпионы Франции готовы были заплатить более 30 миллионов евро.

По информации журналиста Танзи Лоика, в парижском клубе недовольны, что лионцы меняют цену на 20-летнего француза каждый день. Переговоры не возобновятся, если не будет изменений со стороны «Лиона».

Действующий контракт Барскола с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 вингер провел 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.

Футбол
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 2 2 0 0 7-2 6
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
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25.08 22:00
Нант – Монако
 - : -
26.08 18:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
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Лорьян – Лилль
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Ницца – Лион
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Акор Жером Адамс

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Монпелье

 3
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П
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Монако

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Йоанн Сальмье

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Гавр

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Иван Кавалейру

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И К Ж
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