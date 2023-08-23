Фати: «Дембеле вызывает те же эмоции, что и Роналдо или Роналдиньо»

Экс-игрок сборной Сенегала Рикардо Фати прокомментировал переход нападающего Усмана Дембеле из «Барселоны в «ПСЖ».

«Дембеле — величайший французский талант в современном футболе. Я говорю о чистом таланте, а не об историях успеха или трофеях. Вы можете рассказать мне о Зидане, Бен Арфа, Рибери, но думаю, что Усман сильнее. Он вызывает у меня те же эмоции, которые были у меня, когда я видел игру Роналдо R9 или Роналдиньо. Это тот тип игроков, у которых не знаешь, что они собираются делать с мячом, это что-то волшебное. Но я не говорю о нем, как о самом сильном или самом совершенном игроке», — цитирует RMC Фати.

Мы склонны отодвигать его талант на второй план, потому что не тот игрок, который забивает или ассистирует так, как должен".