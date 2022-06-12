«ПСЖ» предпринял последнюю попытку заключить контракт с Погба

«ПСЖ» сделал финальное предложение полузащитнику Полю Погба, сообщает La Repubblica.

Парижане предложили 29-летнему футболисту контракт на сумму в 13,5 миллиона евро и бонусы.

Ранее сообщалось, что француз уже договорился о переходе в «Ювентус», согласившись на четырехлетний контракт.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал 9 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

Отметим, что в 2016 году «МЮ» купил полузащитника у «Ювентуса» за 105 миллионов евро, по данным Transfermarkt. При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.