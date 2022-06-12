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Сегодня, 21:33

Почеттино получит 15 миллионов евро за расторжение контракта с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта, сообщает L'Equipe.

Аргентинский специалист получит за свою отставку не менее 15 миллионов евро.

На прошлой неделе тренер встречался с руководством «ПСЖ», чтобы обсудить итоги сезона-2021/22. В результате общения стороны пришли к взаимному решению о прекращении сотрудничества. И тренер, и боссы «ПСЖ» считают это наиболее разумным решением.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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