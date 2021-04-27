«ПСЖ» предложил Месси контракт по схеме «2+1»

«ПСЖ» хочет подписать контракт с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Как сообщает в Twitter журналист бразильского издания TNT Sports Марсело Бехлер, парижане предлагают аргентинцу контракт по схеме «2+1».

Как отмечает источник, «ПСЖ» уверен, что финансовые условия, которые он готов предложить футболисту, не сможет потянуть ни один другой клуб, в том числе «Барселона».

Сам Месси еще не сообщил о своем будущем. Контракт 33-летнего форварда с сине-гранатовыми истекает летом этого года.

В текущем сезоне на счету аргентинца 25 голов и 9 ассистов в 30 матчах ла лиги.