В Испании утверждают, что Неймар хочет вернуться в «Барселону» из-за Месси

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону» из-за капитана каталонцев Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний бразильский футболист все еще желает выступать за одну команду с аргентинцем. Сообщается, что Неймар рассматривает возможность перехода в «Барселону» в случае, если «ПСЖ» не удастся подписать Месси, чей контракт с каталонцами истекает летом 2021 года.

Неймар выступал за «Барселону» вместе с Месси с 2013 по 2017 год. 27 апреля сообщалось, что «ПСЖ» предложил 33-летнему аргентинцу контракт по схеме «2+1».

В текущем сезоне Неймар провел 24 матча за парижан, забил 14 голов и сделал две результативные передачи.