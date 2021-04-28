В Испании утверждают, что Неймар хочет вернуться в «Барселону» из-за Месси
Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет вернуться в «Барселону» из-за капитана каталонцев Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 29-летний бразильский футболист все еще желает выступать за одну команду с аргентинцем. Сообщается, что Неймар рассматривает возможность перехода в «Барселону» в случае, если «ПСЖ» не удастся подписать Месси, чей контракт с каталонцами истекает летом 2021 года.
Неймар выступал за «Барселону» вместе с Месси с 2013 по 2017 год. 27 апреля сообщалось, что «ПСЖ» предложил 33-летнему аргентинцу контракт по схеме «2+1».
В текущем сезоне Неймар провел 24 матча за парижан, забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210428/493497214796/neymar-apura-sus-opciones-de-jugar-en-el-barca.html
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