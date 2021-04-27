Чемпионат Франции могут сократить до 18 клубов

Во Франции обсуждают сокращение числа участников элитного дивизиона, утверждает Le Parisien.

Вопрос был поднят на последнем заседании совета директоров Профессиональной футбольной лиги. Речь идет о возможном сокращении лиги 1 с 20 до 18 клубов. При этом некоторые представители совета директоров считают, что оптимально было бы сократить элитный дивизион до 16 клубов.

Число команд в лиге 1 может быть сокращено с сезона-2022/2023. По данным источника, сокращение связано со снижением стоимости прав на телетрансляции.