Чемпионат Франции могут сократить до 18 клубов
21:15
Во Франции обсуждают сокращение числа участников элитного дивизиона, утверждает Le Parisien.
Вопрос был поднят на последнем заседании совета директоров Профессиональной футбольной лиги. Речь идет о возможном сокращении лиги 1 с 20 до 18 клубов. При этом некоторые представители совета директоров считают, что оптимально было бы сократить элитный дивизион до 16 клубов.
Число команд в лиге 1 может быть сокращено с сезона-2022/2023. По данным источника, сокращение связано со снижением стоимости прав на телетрансляции.
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