«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли может продолжить карьеру в чемпионате Франции, пишет в Twitter журналист Экрем Конур.

На 21-летнего бразильца претендует французский «ПСЖ». Парижане готовы предложить контракт игроку, если тот не сможет договориться с «канонирами» о новом трудовом договоре.

Действующий контракт Мартинелли с лондонцами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел 17 матчей, записав себе в актив пять забитых мячей и две голевые передачи.