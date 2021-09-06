«ПСЖ» платит Неймару дополнительные 6,5 миллиона евро за вежливость и пунктуальность

Нападающий «ПСЖ» Неймар получает дополнительные выплаты от клуба за пунктуальность и вежливое общение с болельщиками, сообщает Marca.

По информации СМИ, по контракту Неймар обязан дружелюбно общаться с фанатами и быть пунктуальным. Ему также запрещено критиковать клуб и его политику. За соблюдение этих пунктов футболист может получать до 6,5 миллиона евро год.

Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 31 матч за команду во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.