«ПСЖ» платит Неймару дополнительные 6,5 миллиона евро за вежливость и пунктуальность
11:28
Нападающий «ПСЖ» Неймар получает дополнительные выплаты от клуба за пунктуальность и вежливое общение с болельщиками, сообщает Marca.
По информации СМИ, по контракту Неймар обязан дружелюбно общаться с фанатами и быть пунктуальным. Ему также запрещено критиковать клуб и его политику. За соблюдение этих пунктов футболист может получать до 6,5 миллиона евро год.
Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 31 матч за команду во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2021/09/06/6135b11846163f90978b45b8.html
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