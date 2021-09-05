18-летний полузащитник «Лиона» Шерки хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки заявил, что хотел бы в будущем перейти в «Реал».

«Я вижу свой карьерный путь таковым: добиться успеха в составе «Лиона», а потом уйти в другой клуб. Никогда не скрывал, что мечтаю играть за «Реал». Это величайший клуб», — приводит слова 18-летнего хавбека Onze Mondial.

В прошлом сезоне Шерки провел за «ион» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал столько же голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость молодого таланта в 27 миллионов евро.