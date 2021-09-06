Французский футболист Жан-Пьер Адамс скончался после 39 лет пребывания в коме
14:07
Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет, сообщает SPORTbible. Он провел 39 лет в коме.
Адамс впал в кому в 1982 году из-за врачебной ошибки во время операции на колене. Анестезиолог случайно перепутал дозу, а стажер, следивший за пациентом, не исправил ошибку. Усугубило ситуацию то, что одна из трубок перестала вентилировать легкие. Дыхание француза было затруднено, сердце остановилось. Все это время он не приходил в сознание.
В разное время Адамс выступал за «ПСЖ», «Ним» и «Ниццу». За сборную Франции он провел 22 матча с 1972 по 1976 год.
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