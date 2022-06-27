«ПСЖ» планирует объявить имя нового главного тренера на этой неделе
«ПСЖ» на этой неделе панирует официально представить нового тренера команды Кристофа Галтье, пишет журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, сначала парижанам нужно уладить вопрос с суммой компенсации Маурисио Почеттино. Также «ПСЖ» должен заплатить «Ницце» ща тренера, который покидает команду раньше времени.
Галтье возглавит «ПСЖ» после увольнения Почеттино из парижского клуба. В 2021 году специалист выиграл чемпионат Франции с «Лиллем».
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13
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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