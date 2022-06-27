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Сегодня, 10:02

«ПСЖ» планирует объявить имя нового главного тренера на этой неделе

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» на этой неделе панирует официально представить нового тренера команды Кристофа Галтье, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сначала парижанам нужно уладить вопрос с суммой компенсации Маурисио Почеттино. Также «ПСЖ» должен заплатить «Ницце» ща тренера, который покидает команду раньше времени.

Галтье возглавит «ПСЖ» после увольнения Почеттино из парижского клуба. В 2021 году специалист выиграл чемпионат Франции с «Лиллем».

Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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