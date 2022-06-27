«ПСЖ» планирует объявить имя нового главного тренера на этой неделе

«ПСЖ» на этой неделе панирует официально представить нового тренера команды Кристофа Галтье, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сначала парижанам нужно уладить вопрос с суммой компенсации Маурисио Почеттино. Также «ПСЖ» должен заплатить «Ницце» ща тренера, который покидает команду раньше времени.