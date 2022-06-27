Люсьен Фавр вернулся на пост главного тренера «Ниццы»
Люсьен Фавр сменил Кристофа Галтье на посту главного тренера «Ниццы», сообщает сайт клуба.
Сам Галтье в ближайшее время сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».
Последним местом работы 64-летнего Фавра стала дортмундская «Боруссия», которую он покинул в декабре 2020 года. Под руководством Фавра дортмундцы сумели завоевать Суперкубок Германии.
Напомним, Фавр ранее возглавлял «Ниццу» в период с 2016 по 2018 год.
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|Монако
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|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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9
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10
|Лилль
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11
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
|0
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|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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