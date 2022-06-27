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Сегодня, 15:55

Люсьен Фавр вернулся на пост главного тренера «Ниццы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Люсьен Фавр (в центре).
Фото ФК «Ницца».

Люсьен Фавр сменил Кристофа Галтье на посту главного тренера «Ниццы», сообщает сайт клуба.

Сам Галтье в ближайшее время сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ».

Последним местом работы 64-летнего Фавра стала дортмундская «Боруссия», которую он покинул в декабре 2020 года. Под руководством Фавра дортмундцы сумели завоевать Суперкубок Германии.

Напомним, Фавр ранее возглавлял «Ниццу» в период с 2016 по 2018 год.

ФК Ницца
Люсьен Фавр
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«ПСЖ» планирует объявить имя нового главного тренера на этой неделе
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