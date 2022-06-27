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Сегодня, 01:59

Пеллиссье покинул пост главного тренера «Лорьяна»

Сергей Разин
корреспондент
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Кристоф Пеллиссье.
Фото AFP

Главный тренер «Лорьяна» Кристоф Пеллиссье покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб благодарит 56-летнего француза и его тренерский штаб за работу в течение трех сезонов и желает им всего наилучшего. Сообщается, что клуб объявит о новом тренере 27 июня.

Пеллиссье возглавлял «Лорьян» с лета 2019 года. В минувшем сезоне клуб занял 16-е место в турнирной таблице лиги 1 и сохранил право участвовать в высшем дивизионе.

ФК Лорьян
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