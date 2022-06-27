Пеллиссье покинул пост главного тренера «Лорьяна»
Главный тренер «Лорьяна» Кристоф Пеллиссье покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
Клуб благодарит 56-летнего француза и его тренерский штаб за работу в течение трех сезонов и желает им всего наилучшего. Сообщается, что клуб объявит о новом тренере 27 июня.
Пеллиссье возглавлял «Лорьян» с лета 2019 года. В минувшем сезоне клуб занял 16-е место в турнирной таблице лиги 1 и сохранил право участвовать в высшем дивизионе.
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|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
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8
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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|7.08
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Страсбур – Монако
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|7.08
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Тулуза – Ницца
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