«ПСЖ» отдал вратаря Булку в аренду

Голкипер «ПСЖ» Марцин Булка перешел на правах аренды в «Шатору», сообщает сайт парижского клуба.

Соглашение рассчитано до конца этого сезона. В первой его части 21-летний футболист выступал в аренде за испанскую «Картахену», за которую провел 4 матча и пропустил 7 голов.

Булка перебрался в «ПСЖ» из «Челси» летом 2019 года в качестве свободного агента. Всего он провел за парижан 2 встречи, пропустив 1 мяч.