«Лилль» обыграл «Дижон» и вышел на первое место в чемпионате Франции

«Лилль» выиграл у «Дижона» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Единственный мяч забил Юсуф Языджы. «Лилль» набрал 48 очков и вышел на первое место. У «Дижона» 15 очков и 19-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

«Лилль» — «Дижон» — 1:0 (1:0)

Гол: Юсуф Языджи, 29.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Тиагу Джало, 70), Брадарич, Ботман, Андре, Юсуф Языджи (Иконе, 70), Сумаре (Ренату Санчеш, 81), Давид (Веа, 84), Бамба (Шека, 81), Араужу.

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Лотоа, Панзо, Боэй (Шафик, 67), Музинга, Ндонг, Целина (Добре, 80), Марье (Саммаритано, 67), Ассале (Эбимбе, 25), Бальде (Конате, 81).

Предупреждения: Ботман, 13. Музинга, 75. Шека, 82. Шафик, 90+3.

Судья: Пиньяр.

31 января. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».