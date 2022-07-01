«ПСЖ» объявил о переходе Витиньи из «Порту»

«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Порту» Витиньи. 22-летний португалец подписал контракт, рассчитанный до 2027 года.

«Меня ждет очень большой вызов, и я не могу дождаться, чтобы начать его!» — приводит пресс-служба клуба слова новичка.

Ранее стало известно, что «Порту» получит за игрока около 40 миллионов евро без учета бонусов.

В прошедшем сезоне Витинья сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.