«Лион» сменил клубный логотип
«Лион» обновил аватарку на официальной странице в Twitter. Клуб сменил клубный логотип.
На пятницу запланирована пресс-конференция, на которой будет представлена официальная эмблема. На ней будет лично присутствовать президент клуба Жан-Мишель Оляс.
В прошедшем сезоне «Лион» занял 8-е место в турнирной таблице лиги 1. Таким образом, команда не пробилась в еврокубки.
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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|Нант
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10
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|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0
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|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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|7.08
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Тулуза – Ницца
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