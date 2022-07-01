«Лион» сменил клубный логотип

«Лион» обновил аватарку на официальной странице в Twitter. Клуб сменил клубный логотип.

На пятницу запланирована пресс-конференция, на которой будет представлена официальная эмблема. На ней будет лично присутствовать президент клуба Жан-Мишель Оляс.

В прошедшем сезоне «Лион» занял 8-е место в турнирной таблице лиги 1. Таким образом, команда не пробилась в еврокубки.