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Сегодня, 00:31

«Лион» сменил клубный логотип

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» обновил аватарку на официальной странице в Twitter. Клуб сменил клубный логотип.

На пятницу запланирована пресс-конференция, на которой будет представлена официальная эмблема. На ней будет лично присутствовать президент клуба Жан-Мишель Оляс.

В прошедшем сезоне «Лион» занял 8-е место в турнирной таблице лиги 1. Таким образом, команда не пробилась в еврокубки.

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