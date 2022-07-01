«Ланс» представил выездной комплект формы

«Ланс» на официальных страницах в социальных сетах представил выездной комплект формы на следующий сезон.

Экипировка будет выполнена в черно-зеленых цветах. Дизайн футболки представляет из себя вертикальные полосы одинаковой ширины.

В прошедшем сезоне «Ланс» набрал 62 очка и занял 7-е место в турнирной таблице лиги 1.