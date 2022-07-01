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Сегодня, 01:56

«Ланс» представил выездной комплект формы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новая форма «Ланса».
Фото Twitter

«Ланс» на официальных страницах в социальных сетах представил выездной комплект формы на следующий сезон.

Экипировка будет выполнена в черно-зеленых цветах. Дизайн футболки представляет из себя вертикальные полосы одинаковой ширины.

В прошедшем сезоне «Ланс» набрал 62 очка и занял 7-е место в турнирной таблице лиги 1.

Футбол
ФК Ланс
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