«Бордо» хочет назначить тренером бывшего помощника Зидана

Экс-ассистент Зинедина Зидана, Давид Беттони, рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера «Бордо», сообщает L'Equipe.

Ранее французский клуб отправил в отставку главного тренера Владимира Петковича и теперь занялся поисками его сменщика. Руководство жирондинцев рассматривает возможность назначения Беттони и уже начало с ним переговоры.

Беттони исполнял роль помощника Зидана на протяжении всего периода его работы в «Реале».

На данный момент «Бордо» занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 20 очков в 23 турах.