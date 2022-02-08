Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:54

«Бордо» хочет назначить тренером бывшего помощника Зидана

Иван Шитик
Корреспондент

Экс-ассистент Зинедина Зидана, Давид Беттони, рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера «Бордо», сообщает L'Equipe.

Ранее французский клуб отправил в отставку главного тренера Владимира Петковича и теперь занялся поисками его сменщика. Руководство жирондинцев рассматривает возможность назначения Беттони и уже начало с ним переговоры.

Беттони исполнял роль помощника Зидана на протяжении всего периода его работы в «Реале».

На данный момент «Бордо» занимает 19-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 20 очков в 23 турах.

ФК Бордо
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неймар не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 5 1 51-19 56
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 - : -
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 - : -
12.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 - : -
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
Нант – Реймс
 - : -
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 - : -
13.02 22:45
Метц – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 19 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости