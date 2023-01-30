«ПСЖ» не хочет отпускать Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест»

«ПСЖ» не хочет отпускать вратаря Кейлора Наваса в аренду в «Ноттингем Форест», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Сам костариканец настаивает на переходе и ждет одобрения у руководства парижан.

36-летний Навас присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 2 матча и пропустил 1 мяч. Его контракт с парижанами рассчитан до конца этого сезона.