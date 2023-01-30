«Ницца» заплатит 25 миллионов евро за форварда «Лорьяна» Моффи — он второй бомбардир лиги 1 после Мбаппе

«Ницца» заплатит 25 миллионов евро за нападающего «Лорьяна» Терема Моффи, сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter. 23-летний нигериец подпишет контракт до 2027 года.

Контракт игрока сборной Нигерии с «Лорьяном» рассчитан до лета 2024 года.

Форвард в этом сезоне забил 12 голов в чемпионате Франции и является вторым бомбардиром лиги после нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе (13 голов).