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«ПСЖ» может подписать контракт с Доннаруммой и отдать его в аренду

18:44
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента, но сразу же покинуть команду, сообщает Football Italia.

«Ювентус» считался главным фаворитом, а парижане должны были выйти из борьбы, имея в своем распоряжении Кейлора Наваса. Вместо этого «ПСЖ» хочет подписать Доннарумму и отдать его в аренду.

В сезоне-2020/21 итальянец отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола. Контракт с «россонери» истекает 30 июня и продлен не будет.

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