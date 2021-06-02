«ПСЖ» может подписать контракт с Доннаруммой и отдать его в аренду

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента, но сразу же покинуть команду, сообщает Football Italia.

«Ювентус» считался главным фаворитом, а парижане должны были выйти из борьбы, имея в своем распоряжении Кейлора Наваса. Вместо этого «ПСЖ» хочет подписать Доннарумму и отдать его в аренду.

В сезоне-2020/21 итальянец отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола. Контракт с «россонери» истекает 30 июня и продлен не будет.