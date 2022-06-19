Во Франции сообщают, что Зидан не возглавит «ПСЖ» этим летом

Зинедин Задан не будет назначен на должность главного тренера «ПСЖ».

Как сообщает RMC Sport, руководство французского клуба очень хотело видеть 49-летнего специалиста на данном посту, однако тренер отказался. При этом отмечается, что Зидан не против когда-нибудь в будущем поработать с «ПСЖ».

По данным источника, главная цель Зидана — возглавить сборную Франции.

12 июня «ПСЖ» достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.

Почеттино возглавил клуб в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.