Зидан не возглавит «ПСЖ» этим летом. Его цель — стать тренером сборной Франции
Во Франции сообщают, что Зидан не возглавит «ПСЖ» этим летом
Зинедин Задан не будет назначен на должность главного тренера «ПСЖ».
Как сообщает RMC Sport, руководство французского клуба очень хотело видеть 49-летнего специалиста на данном посту, однако тренер отказался. При этом отмечается, что Зидан не против когда-нибудь в будущем поработать с «ПСЖ».
По данным источника, главная цель Зидана — возглавить сборную Франции.
12 июня «ПСЖ» достиг соглашения с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.
Почеттино возглавил клуб в январе 2021 года. Тренер выиграл с парижанами чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
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|7.08
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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