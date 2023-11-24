«ПСЖ» обыгрывает «Монако» благодаря голам Рамуша и Мбаппе

«ПСЖ» побеждает «Монако» после первого тайма домашнего матча 13-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Хозяева дважды выходили вперед. У парижан голы забивали Гонсалу Рамуш и Килиан Мбаппе с пенальти. У монегасков отметился Такуми Минамино.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.